Camera, oggi question time con i ministri Valditara, Tajani, Giuli, Musumeci e Locatelli

Si svolge oggi, mercoledì 8 aprile, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle iniziative al fine di scongiurare forme di propaganda di ideologia politica o religiosa presso istituti scolastici (Sasso – Misto); sulle ulteriori iniziative al fine di concorrere all'educazione delle nuove generazioni e tutelare i minori dagli effetti pervasivi delle piattaforme digitali (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP); sulle misure volte al rafforzamento economico e professionale del personale della scuola (Miele – Lega).

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla crisi umanitaria in corso a Cuba (Fratoianni – AVS); sulle iniziative nei confronti di Israele, con particolare riferimento alla sospensione dell'accordo di associazione con l'Ue, a seguito della recente legge in materia di pena capitale approvata dal Parlamento israeliano (Silvestri – M5S); sulle ulteriori iniziative a sostegno delle imprese esportatrici per far fronte alle criticità derivanti dall’attuale contesto geopolitico (Barelli - FI-PPE); sulle iniziative diplomatiche volte a scongiurare un maggiore coinvolgimento del Libano nel conflitto in corso in Medio Oriente, anche a tutela del contingente militare italiano stanziato nel Paese (Bignami – FDI).

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, risponde a una interrogazione sull’esclusione del documentario «Giulio Regeni, tutto il male del mondo» dai contributi per il cinema (Schlein – PD-IDP). Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponde a una interrogazione sulle iniziative per la messa in sicurezza dei territori della regione Abruzzo a più alto rischio idrogeologico, anche alla luce dei recenti episodi franosi e alluvionali (Sottanelli - AZ-PER-RE). La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, risponde a una interrogazione sulle tempistiche per l’adozione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 e del decreto di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza per l’anno 2025 (Boschi - IV-C-RE).