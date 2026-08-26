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Carburanti, botta e risposta nel governo. Lega contraria a nuove tasse, Forza Italia assicura: "Con noi non ci saranno"

L'azzurro replica all'esponente del Carroccio: "No a patrimoniali, modello spagnolo piace a Schlein"

Carburanti - (Afp)
Carburanti - (Afp)
26 agosto 2026 | 16.11
Antonio Atte
LETTURA: 1 minuti

È scontro tra Forza Italia e Lega sulla proposta di tassare gli extraprofitti delle banche per finanziare una riduzione delle accise sui carburanti. Dopo le parole del senatore leghista Claudio Borghi, che ha chiesto a Tajani di chiarire le proprie priorità, sostenendo che per la Lega l'unica opzione da escludere sia quella di "tassare i cittadini", arriva la replica di Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

"Borghi può dormire sonni tranquilli. Fin quando ci saremo noi, come ha più volte ripetuto il nostro segretario Tajani, non ci saranno mai tasse, su nessuno", dice all'Adnkronos Nevi, interpellato sulle parole di Borghi. "Le tasse generano sempre problemi e indeboliscono a cittadini, imprese e complessivamente impediscono al Paese di crescere", osserva Nevi. "Certamente noi non accetteremo mai patrimoniali e non tasseremo nessuno seguendo l’esempio spagnolo. Quello è il modello che segue la Schlein".

"Noi proponiamo un altro modello che si basa sul dialogo", prosegue l'esponente di Forza Italia. "Dialogando in modo costruttivo e mettendo al centro l’interesse nazionale, con chi ha disponibilità si possono ricavare risorse molto più significative rispetto a quelle che si otterrebbero imponendo tasse che, come è già avvenuto durante i governi della sinistra, hanno solo generato fuga di capitali e contenziosi", conclude.

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