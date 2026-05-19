Benzina e gasolio ancora in aumento oggi, con il rischio di nuovi rincari alla pompa dal 23 maggio quando tornerà l’accisa piena sui carburanti. Sul caro carburante interviene il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che annuncia una proroga degli aiuti agli autotrasportatori e apre al rafforzamento del credito d’imposta per il settore. “Venerdì dovremo prorogare sicuramente gli aiuti per il costo del carburante, ma per molti autotrasportatori questi tagli sono irrilevanti”, ha dichiarato Salvini ai microfoni di Rtl 102.5.

Il ministro ha poi confermato un confronto imminente con le associazioni di categoria: “Venerdì c’è una riunione con le sigle degli autotrasportatori per ravvivare il credito di imposta e trovare centinaia di migliaia di euro per coprire bilanci altrimenti in perdita. Gli autotrasportatori hanno convocato uno sciopero e hanno ragione, dobbiamo poterli aiutare”.

Prezzo benzina e diesel oggi

Nel frattempo continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Dopo circa quaranta giorni di calo, torna infatti a salire anche il prezzo del gasolio, mentre la benzina raggiunge il livello medio nazionale più alto dal 7 ottobre 2023. A spingere i rincari sono le quotazioni internazionali del petrolio e dei prodotti raffinati, che tra venerdì e ieri hanno registrato due forti rialzi. Secondo le stime attuali, con il ritorno dell’accisa piena previsto da sabato 23 maggio, la benzina arriverebbe a 2,012 euro al litro, mentre il gasolio toccherebbe quota 2,222 euro al litro.

Questa mattina 19 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,951 euro/litro (+8 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 1,978 euro/litro (+1). Il Gpl è a 0,807 euro/litro (-1), il metano a 1,564 euro/kg (invariato). In autostrada, la benzina self è a 2,032 euro (+9), il diesel a 2,067 euro (+3), il Gpl a 0,915 euro (invariato) e il metano a 1,588 euro (invariato).

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e IP hanno aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un rialzo di due centesimi sulla benzina e un ribasso di uno sul gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,945 euro/litro (compagnie 1,949, pompe bianche 1,939), diesel self service a 1,979 euro/litro (compagnie 1,982, pompe bianche 1,973). Benzina servito a 2,081 euro/litro (compagnie 2,121, pompe bianche 2,006), diesel servito a 2,118 euro/litro (compagnie 2,159, pompe bianche 2,042). Gpl servito a 0,815 euro/litro (compagnie 0,826, pompe bianche 0,803), metano servito a 1,564 euro/kg (compagnie 1,564, pompe bianche 1,564), Gnl 1,455 euro/kg (compagnie 1,470 euro/kg, pompe bianche 1,443 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,954 euro/litro (2,159 il servito); IP a 1,946 (2,114 servito); Q8 a 1,953 (2,112 servito); Tamoil a 1,939 (2,018 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,978 (2,190 servito); IP a 1,991 (2,158 servito); Q8 a 1,983 (2,153 servito) e Tamoil a 1,970 (2,056 servito).