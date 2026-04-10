L'appuntamento è fissato per le 14 di martedì prossimo. La Camera sarà chiamata a dare il via libera alla decisione dell'Ufficio di presidenza di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Roma, ritenendo che debba essere il Tribunale dei ministri ad esaminare la posizione di Giusi Bartolozzi, ex capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, accusata di dichiarazioni "inattendibili e mendaci" nell'ambito della vicenda del rimpatrio in Libia di Almasri. Si tratta del primo impegno della settimana per l'Assemblea di Montecitorio.

In calendario mercoledì invece l'esame del disegno di legge costituzionale per i poteri a Roma capitale, provvedimento che sembrava ottenere un consenso bipartisan, ma sul quale si registra una frenata da parte delle opposizioni, in particolare M5S e Avs. In calendario anche il decreto legge per gli interventi per il maltempo che nelle settimane scorse ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia e della proposta di legge a prima firma Agostino Santillo (M5S), contenente disposizioni per la programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell’accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

Mercoledì come al solito Question time e a seguire la commemorazione di Giovanni Amendola nel centenario dell'uccisione. In commissione Affari costituzionali entra invece nel vivo l'esame della riforma della legge elettorale, con la programmazione delle audizioni.

Approvato ieri dalla Camera, approderà al Senato per il via libera definitivo il decreto legge contenente disposizioni per l'attuazione del Pnrr a partire da martedì pomeriggio. E sempre l'Aula di Palazzo Madama sarà chiamata ad iniziare l'esame dell'ultimo decreto legge varato dal Governo in materia di sicurezza. Giovedì pomeriggio come al solito il Question time.