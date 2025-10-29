circle x black
Caso Sangiuliano, Ghiglia: "Nessuna pressione su Authority, pronto a rispondere a Report"

Il membro dell’Autorità del Garante: "E' vero, ho sentito l'ex ministro ma non c'è stata nessuna corsia preferenziale"

Sigfrido Ranucci nello studio di Report - Fotogramma /Ipa
29 ottobre 2025 | 17.27
Redazione Adnkronos
“Sì, è vero, Sangiuliano mi ha scritto per inoltrarmi il ricorso che aveva già presentato al Garante. Ma non c’è stata alcuna corsia preferenziale, né tantomeno io ho fatto alcun tipo di pressione. Se l’avessi fatta, sarei davvero uno sfigato, visto che la decisione è arrivata dopo più di un anno…”. Così Agostino Ghiglia, il membro dell’Autorità del Garante della Privacy ripreso in un video di Report mentre entra nella sede di Fratelli d’Italia il giorno prima della decisione sul caso Sangiuliano, risponde in un'intervista al sito di Repubblica alla nuova anticipazione del programma di Sigfrido Ranucci. In particolare, secondo Report, nell'ottobre 2024 l'ex ministro avrebbe girato a Ghiglia i ricorsi suoi e della moglie sul caso Boccia: "Ghiglia coinvolge un membro della sua segreteria: la moglie di un deputato FdI e i reclami diventano 'urgenti'", si legge sui social della trasmissione di Raitre.

"Sfido chiunque a dire che c’è stato un favoritismo”, aggiunge Giglia, negando di essere intervenuto a favore di Sangiuliano: “Ho votato come mio dovere. E, tra l’altro, il mio voto non è stato nemmeno decisivo”. Il membro dell'Authority nega di aver fatto sollecitazioni in merito: "Il ricorso è del 13 ottobre 2024. La decisione del 23 ottobre 2025. È passato più di un anno. Ci abbiamo messo gli stessi tempi tecnici di tutti gli altri casi. È stato deciso un ordine cronologico: che favoritismo avrei fatto?”.

“Non ho mai fatto alcuna pressione - sottolinea -. Ho chiesto soltanto ai miei uffici di capire lo stato dell’arte, anche perché il provvedimento rischiava di scadere. Sono tutte cose che posso documentare. E vorrei farlo anche con Sigfrido Ranucci, a cui sono pronto a rispondere in diretta alle sue domande".

