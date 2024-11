Cinema, Meritocrazia Italia: "Maggiore attenzione per le piccole realtà imprenditoriali"

"Con il decreto direttoriale del 28 ottobre, emanato dal Dipartimento per le Attività Culturali, Direzione generale cinema e audio-visivo, del Ministero della Cultura, si riaprono i termini per le richieste di accesso al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica. Dopo una fase di attesa ed incertezza, il settore torna a respirare, ma con nuove regole che impongono criteri più stringenti. Le modifiche volute dal Governo mirano a prevenire abusi e distorsioni nell’assegnazione degli incentivi, ma introducono al con-tempo nuove sfide per le piccole e medie imprese, così come per i giovani autori, essenziali alla vitalità culturale del Paese". Lo si legge in una nota di 'Meritocrazia Italia'.

"Il Tax Credit Cinema, istituito nel 2016 attraverso la collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Ministero delle Finanze, si è dimostrato uno strumento vitale per il cinema italiano. In grado di incrementare la competitività delle produzioni nazionali, offre alle imprese agevolazioni economiche in relazione ai costi di produzione e distribuzione, - continua la nota - tutelando l’occupazione locale e incentivando la creatività in un mercato sempre più globalizzato. Questo credito d’imposta non solo sostiene il talento e la cultura italiana, ma agisce anche come attrattore per gli investimenti esteri, incrementando l’occupazione e rafforzando la filiera cinematografica, generando un valore significativo per il Paese. Ora, con le nuove disposizioni, l’accesso al credito d’imposta si articola in due fasi: una richiesta preventiva, presentata all’avvio del progetto, e una richiesta definitiva al termine della produzione, con la condizione di avere il 40% di capitali privati e rientrare in determinati scaglioni di budget. Questo potrebbe, tuttavia, creare barriere per le piccole e medie imprese, penalizzando in particolare giovani autori e registi, e limitando la capacità produttiva di molte realtà locali che hanno sempre arricchito il panorama culturale italiano".

"Meritocrazia Italia sostiene la necessità di evitare 'automatismi' e puntare sul merito, sulle utilità di strumenti di monitoraggio attento dell’efficacia e dell’utilizzo delle risorse pubbliche, affinché queste vadano realmente a beneficio dei progetti con effettivo valore culturale e artistico. Strumenti di controllo indipendenti e periodici potrebbero garantire che i fondi non siano destinati esclusivamente alle grandi produzioni, ma anche alle piccole realtà e ai progetti innovativi, - prosegue la nota - incoraggiando inoltre la diversità e la sperimentazione, pilastri della tradizione cinematografica italiana. È fondamentale che queste risorse, anche attraverso il coinvolgimento di partner stranieri, siano facilmente accessibili a chi contribuisce attivamente alla varietà culturale e al rinnovamento del settore, tutelando così cultura e lavoro".

"L’investimento nel settore cinematografico, come parte di un sistema culturale integrato, richiede una costante attenzione all’equità e alla trasparenza. I sostegni al cinema rientrino in una visione culturale ampia, che valorizzi anche il teatro, la musica e le arti visive. Solo un approccio inclusivo e trasversale può esaltare l’arte come fattore di benessere e crescita sociale. Meritocrazia invita le Istituzioni a mantenere alta l’attenzione sui meccanismi di monitoraggio, promuovendo una valutazione basata su dati chiari e criteri oggettivi, affinché gli incentivi culturali favoriscano uno sviluppo equilibrato e qualificante. Si impegna, altresì, a supportare tutte le iniziative volte a rafforzare l’equità e la trasparenza, per contribuire alla costruzione di un ecosistema culturale inclusivo che dia pieno valore a ogni forma d’arte e renda il Paese più competitivo anche a livello internazionale".