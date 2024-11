Fumata nera in Parlamento riunito in seduta comune per la votazione di quattro giudici costituzionali, la decima per l'elezione del sostituto della ex presidente Silvana Sciarra e la prima per l'elezione dei tre giudici che sostituiranno l'attuale presidente Augusto Barbera e i vice Franco Modugno e Giulio Prosperetti.

Sarà necessario indire una undicesima votazione per l'elezione. Nessun candidato ha infatti raggiunto le maggioranze prescritte: per l'elezione del sostituto Silvana Sciarra, presenti 323 parlamentari, votanti 323, voti dispersi 4, bianche 303, schede nulle 16. Per la votazione degli altri tre giudici costituzionali, presenti 323, votanti 323, astenuti nessuno, maggioranza dei 3/5 componenti l'assemblea, voti dispersi 2, schede bianche 306, schede nulle 15.