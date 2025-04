Così festeggerà i 90 anni Gianni Letta, da poco felice bisnonno

Dopo il brindisi a Palazzo Madama, cena "rigorosamente in famiglia" come rivela un suo familiare all'Adnkronos

Come festeggia Gianni Letta, che oggi compie 90 anni? Uno dei grandi civil servant del nostro Paese, custode discreto di relazioni, consigliere decisivo nei momenti cruciali della politica italiana, ha in agenda nel pomeriggio un brindisi organizzato dal presidente del Senato Ignazio La Russa, con amici e colleghi. Dopo il ricevimento a Palazzo Madama, come confida un suo familiare all’Adnkronos, lo stesso programma di ogni anno: una cena “rigorosamente in famiglia” con la moglie Maddalena, i figli Marina e Giampaolo, i nipoti e il pronipote (Letta è diventato bisnonno ad agosto dello scorso anno). A tavola, uno dei suoi vini piemontesi preferiti, tra Barolo, Barbaresco e Langhe. L’occasione è doppia: il 15 aprile è nato anche Giampaolo, amministratore delegato di Medusa Film, che ne compie 59.

Giornalista, già direttore del “Tempo”, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in tutti i governi guidati da Silvio Berlusconi, conosce come pochi le dinamiche dell’intelligence e della sicurezza nazionale. Ha sempre saputo mantenere rapporti bipartisan, tanto che oggi è, tra le tante cariche, nel comitato scientifico di Akadémeia, la scuola di politica per under 35 dell’eurodeputato Pd Dario Nardella, ex sindaco di Firenze.

A 90 anni, Gianni Letta continua a gestire una fitta agenda di incontri, cerimonie, conferenze. Sa ancora stupire chi lo ascolta perché può parlare a braccio di qualunque argomento senza sbagliare una data, un nome, un riferimento storico. Molti si ispirano al suo modo di fare, ma è difficile copiare un modo di essere.