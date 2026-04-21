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Crans Montana, Meloni: "Scioccata da fatture ospedale, insulto oltre che beffa"

La premier ha commentato sui social la notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno

Giorgia Meloni - Fotogramma/IPA
Giorgia Meloni - Fotogramma/IPA
21 aprile 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans Montana". Così, sui social, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Un ospedale di Sion - rimarca la premier - è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre".

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Meloni: "Famiglie italiane non dovranno pagare nulla"

Meloni ha aggiunto, a proposito della vicenda: "Ho parlato con il nostro Ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla. Ma ho chiesto all’Ambasciatore di tenere altissima l’attenzione su questo tema (QUI LA VICENDA), perché sarebbe ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull’Italia".

E ancora, sottolinea la premier: "Il Governo italiano rinnova la propria solidarietà ai ragazzi rimasti coinvolti e alle loro famiglie, e continuerà a fare tutto quello che è necessario per fare luce sulla tragedia e accertare le responsabilità".

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