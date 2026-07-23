Il suo nome circolava da settimane, ora è arrivata l’ufficialità con il deposito in Cassazione della sua candidatura: Cosimo Ferri, ex segretario di Magistratura Indipendente ed ex sottosegretario alla Giustizia, è in corsa come indipendente per le elezioni del prossimo Consiglio superiore della magistratura. Tra i protagonisti degli incontri con Luca Palamara all’hotel Champagne, già ‘assolto’ dal Csm per quei fatti, tornato in servizio lo scorso marzo col ruolo di giudice a Roma, Ferri è candidato nel collegio giudicante 2 (Liguria, Toscana, Lazio e Umbria). Una candidatura da indipendente che Cosimo Ferri definisce, parlando con l’Adnkronos, nello “spirito della legge”.

“La legge di riforma del Csm ha l'obiettivo di stimolare candidature autonome e di offrire una maggiore pluralità – sottolinea ancora Ferri - Nello spirito della legge non esistono liste contrapposte ma collegamenti interni solo al fine della ripartizione dei seggi. non si voteranno le liste ma i singoli candidati. Penso che ciascuno di noi debba avere il coraggio di mettersi in gioco. E' uno stimolo ad un confronto. Allo stato mi sembra che le candidature siano quasi tutte espressioni di decisioni prese dalle correnti quasi blindate. Appaiono delle designazioni. Questa è la realtà. Quindi ho deciso di mettermi in gioco con umiltà ma con determinazione. Mi auguro – conclude - che possa servire per stimolare altre candidature e rendere la competizione più aperta possibile”.