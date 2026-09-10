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Emma Bonino uscita dalla terapia intensiva, trasferita in struttura privata

La decisione concordata tra il medico curante e i medici del Santo Spirito, il bollettino. I familiari chiedono rispetto e massimo riserbo

Emma Bonino - Fotogramma
Emma Bonino - Fotogramma
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10 settembre 2026 | 13.46
Francesco Saita
LETTURA: 1 minuti

Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ad è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante di Bonino, Claudio Santini, e i medici del Santo Spirito. La situazione resta delicata, secondo l'ultimo bollettino medico sulle condizioni della leader di +Europa. Intanto i familiari chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quale è stata trasferita.

Bonino, 78 anni, è arrivata nel pomeriggio del 7 settembre in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale e in serata è stata trasferita in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva. Non è il primo ricovero per la leader di +Europa nella struttura, il precedente è all'inizio del 2025 dopo un malore e allora servì la terapia intensiva perché era stata riscontrata una insufficienza respiratoria. Stabilizzata, il giorno dopo fu trasferita al San Filippo Neri. L'ospedalizzazione allora durò una settimana quando l'ex ministra tornò a casa.

Nella storia clinica della Bonino c'è anche un microcitoma polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. Nell'ottobre 2024, l'ex ministra era stata presa in carico sempre dall'ospedale del centro storico di Roma per problemi respiratori, anche in quel caso con cure intensive.

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