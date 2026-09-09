circle x black
Cerca nel sito
 

"Emma Bonino è stabile ma la situazione resta delicata, domani sarà trasferita in una struttura privata": il bollettino

Nella comunicazione dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove è ricoverata, si legge che "è stato deciso che domani Bonino uscirà dalla terapia intensiva"

europa zingaretti adn 240118 1
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Resta stabile ma delicata la situazione di Emma Bonino, ancora ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma. A seguito del consulto tra il medico curante dottor Claudio Santini e i medici del Santo Spirito, è stato deciso che domani Bonino uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata". E' quanto si legge nel bollettino medico di aggiornamento delle condizioni di Emma Bonino, ricoverata al Santo Spirito di Roma lo scorso lunedì per difficoltà respiratorie.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
emma bonino bollettino medico emma bonino
Vedi anche
L’appello di Sal Da Vinci per la raccolta sangue promossa da Adnkronos e Avis domani a Roma: “Donare può salvare vite” - Video
Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza