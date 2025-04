Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ‘rintuzza’ le spinte della Lega, che vorrebbe che l’Italia trattasse direttamente con Washington sui dazi imposti dagli Usa sull’import dall’Ue dal presidente degli Usa Donald Trump. L’Italia “non può” trattare in via bilaterale con gli States, dato che il commercio internazionale “è competenza dell’Ue”, ricorda l’ex commissario europeo ed ex presidente dell’Eurocamera a margine della ministeriale Esteri della Nato, a Bruxelles.