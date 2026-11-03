Toni molto accesi al Senato - in Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza - nel corso delle audizioni sul disegno di legge Caregiver. Il presidente della Commissione Francesco Zaffini, interrotto dalla senatrice Annamaria Furlan, ex segretaria generale della Cisl e parlamentare di Italia Viva, ha sbottato alzando il tono della voce: "Voi potete dire tutto quello che volete e io non posso dire quello che penso? Pensi di poter intervenire nel merito di quello che dico?". Il presidente ha poi spento il microfono e ha lasciato la presidenza, continuando a polemizzare.