Dopo il suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro "è stato ribadito che tutte le carte che servono saranno richieste e messe a disposizione, come sempre è stato fatto, dei commissari”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Antimafia Mauro D’Attis (Fi) al termine dell’Ufficio di presidenza della stessa Commissione, dove si è parlato della relazione sulla strage di via D’Amelio e il filone mafia e appalti e del suicidio del superpoliziotto, rispondendo a chi gli chiedeva se saranno acquisite le carte della procura di Grosseto sulla morte dell’ex capo della Polizia. Riguardo alla relazione sulla strage di via D’Amelio e la pista mafia e appalti, D’Attis ha osservato: “La vicenda tragica di De Gennaro non si incrocia al momento con i fatti che riguardano la relazione e sarà evidentemente argomento successivo. Successivo anche rispetto al momento che stiamo attraversando, non sono stati neanche fissati i funerali (di De Gennaro ndr)”.

“La relazione sarà depositata ed è il lavoro svolto sino a oggi, le lettere (lasciate da De Gennaro ndr) e tutto ciò che riguarda altri filoni d'inchiesta non coincidono con la relazione su mafia-appalti e via D’Amelio” le parole di D’Attis. “La relazione verrà depositata, speriamo entro fine anno”, ha continuato.