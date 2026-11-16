Difesa, Crosetto: "Disinformazione è problema di sicurezza nazionale"

“La disinformazione non è solo un problema di comunicazione, è un problema di sicurezza nazionale, un problema di difesa della democrazia”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un videomessaggio inviato a 'Treviso D'Autore', rassegna culturale organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo. “Una società può essere indebolita anche senza un attacco militare. Si possono alimentare divisioni, diffondere informazioni false, minare la fiducia nelle istituzioni, nelle istituzioni. Ed è qui che entra in gioco il ruolo di una cosa, un nome ancora più strano, la guerra cognitiva, attraverso i social network – ha aggiunto Crosetto - Noi li utilizziamo per informarci, comunicare, divertirci, passare il tempo, ma mentre noi lo facciamo queste piattaforme raccolgono continuamente dati su di noi, preferenze, abitudini, paure, stati emotivi. Attraverso la profilazione, gli algoritmi, queste informazioni possono essere utilizzate per selezionare i contenuti che poi vedremo successivamente e influenzare poco per volta anche il nostro modo di pensare”. “Se questa capacità viene utilizzata non per vendere un prodotto, ma per condizionare l'opinione pubblica, eliminare contrapposizioni, indebolire la fiducia nelle istituzioni, alimentare l'odio, beh, dove si può arrivare? Questa è una delle dimensioni di quella guerra cognitiva che si affianca ai gli attacchi informatici, ai sabotaggi e altre forme di guerra che non è più la guerra tradizionale, ma viene chiamata guerra ibrida. Sono minacce che spesso non vediamo, che possono non produrre conseguenze concrete nell'immediato. Per questo – ha evidenziato il ministro - è più difficile combatterle perché è più difficile farne capire la pericolosità”.

“Non possiamo più permetterci di impiegare anni per trasformare un'esigenza, una paura, in uno strumento di difesa, perché altrimenti è superato quando arriva e quindi anche noi dobbiamo cambiare la difesa. Gli Stati sono troppo lenti, dobbiamo imparare ad anticipare le minacce, non rincorrerle quando è troppo tardi, perché il futuro o si subisce o bisogna cercare di governarlo”. Ha proseguito Crosetto. “È una sfida che riguarda noi, ma riguarda anche l'Europa. Per troppo tempo abbiamo pensato che la pace fosse una condizione acquisita. Oggi sappiamo che nessun paese europeo da solo dispone delle capacità necessarie per affrontare le minacce che abbiamo davanti” ha aggiunto.

“La Difesa non è un costo fine a sé stesso, ma un investimento per proteggere la libertà, gli interessi nazionali, la nostra ricchezza, la nostra coesione sociale”. “Pensiamo a un imprenditore a Treviso: quanto dipende da ciò che accade a migliaia di chilometri di distanza? Moltissimo. Basta che si blocchi una rotta commerciale perché le conseguenze arrivino alla sua azienda. Lo abbiamo visto nel Mar Rosso, nello stretto di Hormuz. Luoghi lontani ma ciò che accade lì incide sui costi delle imprese, sui bilanci delle famiglie. Ecco perché sicurezza ed economia sono strettamente legate” ha concluso.