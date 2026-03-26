circle x black
Cerca nel sito
 

Dimissioni Santanchè, il fidanzato: "Ha fatto bene"

Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena: "Non si aspettava richiesta premier, eravamo già depressi per il risultato del referendum"

Daniela Santanchè e Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena - (Ipa)
Daniela Santanchè e Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena - (Ipa)
26 marzo 2026 | 08.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano". Così Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino e compagno dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, commenta in un’intervista a 'Repubblica' l’addio della senatrice, con cui da anni divide vita privata e vicende giudiziarie: "ma siamo ottimisti e rispettosi, tante accuse assurde sono cadute".

CTA

Kunz racconta di non aver previsto la richiesta della premier: "Proprio no, già eravamo depressi per il risultato del referendum, è stato un fulmine a ciel sereno, mai e poi mai lo avrebbe messo in conto". Santanchè, spiega, inizialmente aveva provato a resistere: "Ha resistito solo per dare un messaggio forte. Per ribadire che non stava lasciando per la vittoria del No, come gli altri due".

Il riferimento è alle dimissioni di Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro. Su quest’ultimo Kunz osserva: "Beh, Delmastro è uomo stimabilissimo, però le sue vicende hanno avuto un timing tremendo sul Sì, sono state un deterrente pazzesco. La Daniela invece ha un rapporto ottimo con la magistratura, le sue dimissioni non hanno le stesse motivazioni".

Quanto ai tempi dell’uscita di scena, Kunz riconosce: "Vero. Però Giorgia è stata brava e coraggiosa a darle fiducia, l’ha resa la donna più felice al mondo, il passo indietro Daniela glielo doveva, anche se lo ha deciso a malincuore, ci teneva a restare". La decisione, aggiunge, è maturata dopo un confronto diretto: "Si sono anche parlate per telefono".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
santanchè dimissioni santanchè compagno santanchè Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena dimissioni santanchè
Vedi anche
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza