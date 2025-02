Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia, La Geo-Cultura: la politica oltre il confine

Si terrà a Firenze il 21 e 22 febbraio 2025, presso l’Italiana Hotel Florence, la prossima Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia.

Due giorni interamente dedicati al confronto nel pieno stile di Meritocrazia Italia, che da movimento di cittadinanza attiva coltiva il confronto tra le parti politiche, le Istituzioni tutte e i cittadini.

Al centro del dibattito ci sarà la Geo cultura, nell’ottica di disegnare e calibrare la nuova visione del mondo fatta di tolleranza, di ascolto, di strategie solidali e visioni di coesistenza.

La Politica e la Cultura devono procedere di pari passo per evitare che il contrasto porti al distacco e di conseguenza alle guerre.

Meritocrazia ha un modo moderno di approcciare ai problemi sociali e vorrebbe espandere la propria azione anche oltralpe, per aprire una fase di neo rinascimento della Geo Politica che possa, attraverso il merito e l’equità sociale, dare a tutti la possibilità di godere delle risorse della terra senza guerre, conflitti e strategie che mirano a distruggere e non a costruire.

I contatti tra Meritocrazia Italia con Movimenti a vocazione internazionale hanno avuto inizio e tramite l’evento di Firenze si consolideranno in una visione che cercherà di crescere non solo in Italia ma anche in altri Paesi del Mondo.

La fase convegnistica, del venerdì pomeriggio, avrà a oggetto il tema attualissimo della geo-politica, con focus su equilibri internazionali, risanamento ambientale, rispetto della legalità, sicurezza e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.

All’incontro, moderato da giornalista Rai Daniele Rotondo, prenderanno parte Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo, Letizia Giorgianni, deputata FDI, Alfonso Bonafede, già Ministro della Giustizia, il magistrato Catello Maresca, Maurizio Dell’Occhio, professore ordinario dell’Università Bocconi di Milano, Alessandro Battilocchio, deputato FI, Matteo Biffoni, in rappresentanza dell’Assemblea Sindaci Toscana PD, e Andrea Quartini, deputato MCS. I lavori saranno aperti da Stefano Ferri, vice responsabile Ufficio stampa MI, e detterà le linee di indirizzo Zenaide Crispino, Ministro MI Turismo, Cultura, Impresa e Territorio. Vi prenderanno parte, per Meritocrazia Italia, anche Alessia Fachechi, responsabile nazionale Ministeri, Paolo Patrizio, Capo di Gabinetto, e Giulia Lupo, vice Ministro MI con delega ai trasporti.

Come di consueto le conclusioni saranno riservate al Presidente nazionale Walter Mauriello.

"Vogliamo ridare lustro alla nostra identità nazionale, senza dimenticare che siamo parte di un tutto più grande. Alla prossima direzione nazionale porteremo la convinzione che, per la crescita economica e sociale, serva trovare una convergenza di vedute e adottare soluzioni condivise. La forte frammentazione ideologica e normativa tra aree diverse del mondo è spesso un problema. Siamo chiamati a grandi sfide comuni, tra crisi climatica e drammi d’emarginazione sociale, ed è incredibile come vengano ignorate per dar spazio a politiche predatorie di autoaffermazione", spiega il Presidente Mauriello. "Non è casuale la scelta di una città come Firenze, culla della cultura italiana. Proprio da lì sentiamo di poter far valere l’idea di una rivoluzione garbata e culturale delle coscienze che parta dal basso e che travolga tutti, specie di grandi decisori del mondo, che hanno potere, ma soprattutto responsabilità".

L’evento sarà trasmesso in streaming sulle pagine social del Movimento.