Dl sicurezza, "Oggi Pd sensibile ad Avvocatura, finora contro volontà professione"

“Il Partito democratico scopre oggi il valore istituzionale del Cnf, organismo apicale dell’Avvocatura, categoria di rilevanza costituzionale. Peccato che questa improvvisa sensibilità non si sia mai manifestata, tanto più in questi giorni e in queste settimane in cui invece è stato il governo Meloni a dimostrare concretamente il proprio impegno, avviando e trattando il Ddl dell’ordinamento forense — la vera Carta costituzionale dell’Avvocatura — che recepisce in pieno le istanze del Cnf". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marta Schifone, responsabile del Dipartimento professioni.

"I colleghi dem in Commissione Giustizia - prosegue Schifone - hanno invece remato contro, presentando emendamenti che ne contraddicono sistematicamente la volontà. Suggerirei, inoltre, ai parlamentari Pd una rilettura attenta del testo del dl Sicurezza approvato ieri al Senato: l’articolo 30-bis è una norma additiva. Confondere una norma che aggiunge con una che toglie rappresenta un errore che non si può accettare da parte di un legislatore. In ogni caso, se questa presa di posizione rappresenta una ‘conversione’ sincera, ne prendiamo atto con piacere: il confronto sulla legge professionale, voluta dal Cnf, in Commissione è ancora in corso. Li aspettiamo”.