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Domani alla Fiera del peperoncino di Rieti, dibattito con Tajani sul Piano Mattei

Domani alla Fiera del peperoncino di Rieti, dibattito con Tajani sul Piano Mattei
30 agosto 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Piano Mattei a due anni dal lancio. Cosa cambia per la cooperazione e gli investimenti?". Questo è il titolo del panel che domani, 31 agosto, alle 19, alla presenza del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, nonché vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, animerà la Fiera mondiale del peperoncino, a Rieti, nell'area convegni Spazio Italia.

Il Piano Mattei ha riportato al centro del dibattito il rapporto tra Italia e Africa, non solo sul piano della cooperazione, ma anche su quello economico e commerciale. Al centro della discussione il ruolo della cooperazione allo sviluppo e della diplomazia economica nella costruzione di partenariati stabili e concreti tra Italia e Paesi africani a cui parteciperanno, oltre a Tajani, anche l'eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, il presidente di Simest Vittorio De Pedys, Arrigo Trevisanello, presidente della Camera di commercio Italia-Angola), un rappresentante dell’ambasciata angolana a Roma, il deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera Francesco Battistoni e Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle impre italiane.

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Piano Mattei Fiera del peperoncino cooperazione investimenti Italia Africa diplomazia economica
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