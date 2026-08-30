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Svizzera, sparatoria durante un rave a Schachen: morta una 22enne italiana

Partita la caccia all'uomo. I primi colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, in corso un'imponente operazione di sicurezza

Polizia sul luogo della sparatoria - Afp
Polizia sul luogo della sparatoria - Afp
30 agosto 2026 | 08.13
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

E' italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria che si è verificata nella notte durante il rave party che era in corso a Schachen, in Svizzera. Lo riferiscono fonti informate. L’Unita di Crisi della Farnesina sta seguendo con l’Ambasciata a Berna e il Consolato Generale a Basilea

Oltre alla vittima, sarebbero quattro i feriti, di cui alcuni in modo grave, nella sparatoria avvenuta all'ippodromo di Aarau, ha reso noto la polizia del canton Argovia, che ha confermato al quotidiano Blick che è in corso un'importante operazione. "La ricerca degli ignoti responsabili è in corso. I possibili moventi e le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiari", ha aggiunto la polizia.﻿

All'evento, hanno reso noto gli organizzatori della manifestazione techno, presentata come il più grande daydance del Canton Argovia, erano presenti 3.500 persone.

I primi colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, riporta Blick. La polizia in precedenza aveva confermato "diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da un gruppo di persone" e "diverse vittime".

L'incidente è avvenuto "presso l'ippodromo", secondo quanto dichiarato da Vanessa Rumpold, portavoce della polizia cantonale di Argovia. "Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente", ha aggiunto Rumpold.

La polizia ha rivolto un appello a tenersi lontani dalla zona dove sono stati sparati i colpi. Anche la piscina vicino a Schachen rimarrà chiusa oggi.

Un gran numero di auto della polizia e di ambulanze sono presenti sul posto. L'area intorno all'ippodromo è stata transennata e sono presenti anche i vigili del fuoco. La polizia sta effettuando controlli di identità su chiunque si trovi nell'area.

Altri 4 ricoverati

La giovane italiana sarebbe "deceduta sul posto a causa delle ferite riportate", ha reso noto Pascal Wenzel, portavoce della polizia cantonale argoviese, aggiungendo che "quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 27 anni, sono ricoverati in ospedale con ferite di gravità variabile, da lievi a gravi".

Intanto prosegue la caccia all'aggressore. "La ricerca di ignoti è attualmente in pieno svolgimento", ha spiegato Wenzel aggiungendo che al momento non è possibile divulgare ulteriori dettagli.

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sparatoria svizzera sparatoria rave svizzera svizzera sparatoria rave aarau
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