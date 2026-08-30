Partita la caccia all'uomo. I primi colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, in corso un'imponente operazione di sicurezza
E' italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria che si è verificata nella notte durante il rave party che era in corso a Schachen, in Svizzera. Lo riferiscono fonti informate. L’Unita di Crisi della Farnesina sta seguendo con l’Ambasciata a Berna e il Consolato Generale a Basilea
Oltre alla vittima, sarebbero quattro i feriti, di cui alcuni in modo grave, nella sparatoria avvenuta all'ippodromo di Aarau, ha reso noto la polizia del canton Argovia, che ha confermato al quotidiano Blick che è in corso un'importante operazione. "La ricerca degli ignoti responsabili è in corso. I possibili moventi e le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiari", ha aggiunto la polizia.
All'evento, hanno reso noto gli organizzatori della manifestazione techno, presentata come il più grande daydance del Canton Argovia, erano presenti 3.500 persone.
I primi colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, riporta Blick. La polizia in precedenza aveva confermato "diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da un gruppo di persone" e "diverse vittime".
L'incidente è avvenuto "presso l'ippodromo", secondo quanto dichiarato da Vanessa Rumpold, portavoce della polizia cantonale di Argovia. "Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente", ha aggiunto Rumpold.
La polizia ha rivolto un appello a tenersi lontani dalla zona dove sono stati sparati i colpi. Anche la piscina vicino a Schachen rimarrà chiusa oggi.
Un gran numero di auto della polizia e di ambulanze sono presenti sul posto. L'area intorno all'ippodromo è stata transennata e sono presenti anche i vigili del fuoco. La polizia sta effettuando controlli di identità su chiunque si trovi nell'area.
La giovane italiana sarebbe "deceduta sul posto a causa delle ferite riportate", ha reso noto Pascal Wenzel, portavoce della polizia cantonale argoviese, aggiungendo che "quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 27 anni, sono ricoverati in ospedale con ferite di gravità variabile, da lievi a gravi".
Intanto prosegue la caccia all'aggressore. "La ricerca di ignoti è attualmente in pieno svolgimento", ha spiegato Wenzel aggiungendo che al momento non è possibile divulgare ulteriori dettagli.