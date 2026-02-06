L'ex magistrato e giurista Cesare Ruperto, presidente emerito della Corte costituzionale, è morto a Roma all'età di 100 anni. Nato a Filadelfia (Vibo Valentia) il 28 maggio 1925, Ruperto ha concluso la carriera di magistrato come presidente di sezione della Corte di Cassazione. Fu eletto giudice della Corte costituzionale dalla Suprema Corte il 16 novembre 1993 e giurò il 3 dicembre successivo. E' stato presidente della Consulta dal 5 gennaio 2001 al 2 dicembre 2002, termine del suo mandato. Nel 2006, da capo della commissione di Appello federale della Figc, emise la prima sentenza nei procedimenti sullo scandalo 'calciopoli', decretando la retrocessione della Juventus in Serie B.

Il 28 maggio 2025, giorno esatto del centesimo compleanno, il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Cesare Ruperto in occasione della cerimonia per i cento anni del presidente emerito della Corte Costituzionale.

I funerali, riporta l'Adkronos, si terranno lunedì 9 febbraio, alle ore 12, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, nell'omonima piazza di Roma.