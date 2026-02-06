circle x black
Cerca nel sito
 

E' morto Cesare Ruperto, il presidente emerito della Consulta aveva 100 anni

E' stato al vertice della Corte costituzionale dal 5 gennaio 2001 al 2 dicembre 2002

Cesare Ruperto
Cesare Ruperto
06 febbraio 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ex magistrato e giurista Cesare Ruperto, presidente emerito della Corte costituzionale, è morto a Roma all'età di 100 anni. Nato a Filadelfia (Vibo Valentia) il 28 maggio 1925, Ruperto ha concluso la carriera di magistrato come presidente di sezione della Corte di Cassazione. Fu eletto giudice della Corte costituzionale dalla Suprema Corte il 16 novembre 1993 e giurò il 3 dicembre successivo. E' stato presidente della Consulta dal 5 gennaio 2001 al 2 dicembre 2002, termine del suo mandato. Nel 2006, da capo della commissione di Appello federale della Figc, emise la prima sentenza nei procedimenti sullo scandalo 'calciopoli', decretando la retrocessione della Juventus in Serie B.

Il 28 maggio 2025, giorno esatto del centesimo compleanno, il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Cesare Ruperto in occasione della cerimonia per i cento anni del presidente emerito della Corte Costituzionale.

I funerali, riporta l'Adkronos, si terranno lunedì 9 febbraio, alle ore 12, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, nell'omonima piazza di Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cesare ruperto ruperto calciopoli
Vedi anche
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza