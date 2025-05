Affluenza in calo alle elezioni di domenica 4 maggio in Trentino Alto Adige, chiamato al voto in 265 comuni per il rinnovo dei sindaci, consigli comunali e circoscrizioni. In base ai risultati ufficiosi, pubblicati sul sito della Regione, a Trento l'affluenza è stata del 49,93% mentre alla precedente tornata elettorale per le comunali del 2020, quando però si era votato in due giorni, era stata del 60,98%. A Bolzano l'affluenza è stata al 52,2% mentre alla precedente votazione si è fermata al 60,7%.

Bolzano

Alle elezioni comunali di Bolzano si andrà al ballottaggio tra il candidato di centrodestra Claudio Corrarati e il candidato del centrosinistra Juri Andriollo. Secondo i dati relativi alle 80 sezioni scrutinate, pubblicati sul sito della Regione Trentino Alto Adige, Corrarati ha ottenuto il 36,3% dei voti mentre Andriollo si è fermato al 27,3%.

Il candidato dell'Svp Konder Stephan ha ottenuto il 15,1%, il candidato Angelo Gennaccaro, appoggiato da una lista civica, ha ottenuto il 12,5%, Matthias Cologna, candidato di Team K, ha incassato il 6,8% mentre Simonetta Lucchi, sostenuta dal M5s e da Pace e diritti, ha ottenuto il 2%.

Trento

Il sindaco uscente di Trento e candidato del centrosinistra Franco Ianeselli verso la riconferma. Manca solo l'ufficialità, visto che dai dati pubblicati sul sito della Regione Trentino Alto Adige mancano ancora quattro sezioni, ma nelle 94 sezioni su 98 che sono state scrutinate, Ianeselli è al 54,50% mentre la candidata del centrodestra, Ilaria Goio, è al 26,73%.

A seguire Giulia Bortolotti, candidata di M5s, Rifondazione e Onda, è al 7,45%, Claudio Geat, sostenuto da Generazione Trento, ha incassato il 5,01%, Andrea Demarchi, sostenuto da Prima Trento, ha ottenuto il 4,59% mentre Simonetta Gabrielli, appoggiata da Democrazia sovrana popolare, si è fermata all'1,72%.

