E.Romagna, Gamberini (Legacoop): "Prossima amministrazione lavori per comunità"

“Un'impresa che vive in un territorio che riesce a garantire istruzione, sanità, servizi sociali, casa in modo accessibile è un'impresa che riesce a crescere bene e quindi noi auspichiamo che la prossima amministrazione regionale avvii, anche dentro il patto per il lavoro e il clima, una riflessione su quella che è la dimensione più legata al sociale, alla sanità, all'istruzione, con una visione di società che, se è accogliente, riesce a essere accogliente anche per chi vuole fare impresa”. Così Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, intervistato da Adnkronos nell’ambito dello speciale ‘Regioni al voto’, dedicato al prossimo appuntamento elettorale in Umbria ed Emilia-Romagna.

“Penso che l'Emilia Romagna sia generalmente una delle realtà più accoglienti per i giovani che vogliono realizzare un'attività di impresa – ha proseguito –. Sono diverse le iniziative che abbiamo condiviso in questi anni con l'amministrazione regionale e con l'assessorato delle attività produttive per promuovere nuova impresa, soprattutto cooperativa, attraverso processi collegati ai nostri programmi co-startup piuttosto che all'attività di promozione delle imprese cooperative, soprattutto fra i giovani agricoltori, con finanziamenti della regione insieme all'Unione Europea”.

Tra le priorità delle imprese, cooperative e non, la semplificazione ma anche la preoccupazione per alcuni “processi di riforma e di riorganizzazione dello Stato previsti da norme come quella sull'autonomia differenziata, perché abbiamo il forte timore che su alcune politiche strategiche si produca uno spezzettamento delle competenze che porterà anche a uno spezzettamento delle regole e a un aumento importante della burocrazia che già oggi pesa notevolmente sulle nostre imprese”, ha ricordato Gamberini.

Tra i settori cruciali quello agricolo che sta vivendo una fase delicata: “E’ in atto una discussione molto importante per una parte rilevante dei fondi europei che riguarda tutti i fondi digitali dedicati all'agricoltura, ricordiamo che la politica agricola comunitaria pesa quasi un terzo del bilancio dell'Unione, e spesso il mondo cooperativo è fortemente attenzionato da questo filone di finanziamenti. Crediamo ci sia una necessità, anche se non sembra essere una delle priorità della politica e delle istituzioni in generale in Europa, ovvero la necessità di costruire grandi politiche industriali e strategiche europee che possano intervenire sulle varie filiere, orientando anche le risorse affinché vadano a supporto di queste politiche”, ha spiegato.

“In questi anni insieme alla regione Emilia Romagna e con le altre associazioni imprenditoriali, all'interno del patto per il lavoro lo sviluppo e il clima, abbiamo posto il tema della valorizzazione delle filiere con politiche ad hoc e mi pare sia stato fatto un buon lavoro che è andato nella direzione che auspicavamo. E’ chiaro che il valore delle filiere, soprattutto in un'economia come quella italiana e dell’Emilia-Romagna in particolare, è importantissima, perché è dentro quelle filiere che si può ottenere un’ottimizzazione e una redistribuzione del valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti”, ha concluso.