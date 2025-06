Un messaggio di allarme, poi rimosso, è comparso nelle scorse ore in un gruppo WhatsApp riservato a lobbisti e manager, dal nome 'Lobbisti del mondo nuovo'. A scriverlo è Ettore Maria Colombo, consigliere del ministero della Difesa. In piena escalation tra Israele e Iran, il giornalista ha invitato i partecipanti alla chat a tenersi lontano dai luoghi simbolo dell'ebraismo.

"Lo dico con la Morte nel cuore. Ma mi sento parte di questa chat dall'inizio. Per i prossimi giorni (direi anche mesi) evitate zone come ghetto, sinagoga e ristoranti kosher", si leggeva nel messaggio, poi cancellato. Contattato dall'Adnkronos, Colombo ha voluto chiarire: "Non c'entra niente il ministro. Non ho ricevuto nessun allarme e nessuna indicazione da parte di nessuna autorità politica, militare o di servizio. Si tratta solo di una mia preoccupazione, in quanto amante dei luoghi e della cultura ebraica".

E ha aggiunto: "Sono parole mie, timori miei. Non ne ho mai parlato nemmeno un secondo con il ministro nell'ultima settimana e quindi non parlo per ciò che ho sentito alla Difesa, ma per deduzioni logiche da lettore di notizie, tutte tratte da fonti pubbliche". (di Antonio Atte)