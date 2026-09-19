circle x black
Cerca nel sito
 

Feltri contro Ranucci: "Dovrebbe andare ad arare, la Rai non doveva nemmeno assumerlo"

Il direttore del Giornale: "Non è tagliato per questo mestiere. È più portato allo sputtanamento che al racconto della realtà"

Vittorio Feltri e Sigfrido Ranucci - Ipa
Vittorio Feltri e Sigfrido Ranucci - Ipa
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
19 settembre 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ranucci farebbe bene ad andare ad arare piuttosto che fare questo mestiere, per il quale non è tagliato. È più portato allo sputtanamento che al racconto della realtà. Il pubblico è in grado di giudicare meglio di Ranucci". Così il direttore del Giornale Vittorio Feltri, premiato giovedì sera a Milano nel corso di un evento dedicato ai giovani comunicatori ICCH, si scaglia contro l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

"Non avrei accettato di dirigere un programma che ha le sue radici nello sputtanamento degli altri. Se ci sono due opinioni contrapposte, mi piace sentirle tutte e due prima di blaterare", aggiunge Feltri. Una clip del suo intervento è stata pubblicata sulla pagina Instagram dei 'The Journalai'.

Alla domanda del direttore dell'Adnkronos Davide Desario se la Rai abbia fatto bene ad allontanare Ranucci dalla conduzione di Report, Feltri rincara la dose: "No, la Rai ha sbagliato perché non lo doveva proprio assumere".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sigfrido ranucci ranucci report vittorio feltri
Vedi anche
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza