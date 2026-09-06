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Zangrillo: "Vannacci? I generali come Dalla Chiesa sono quelli che mi piacciono"

Le parole all'Adnkronos durante il Forum di Cernobbio

Il ministro Zangrillo - Adnkronos
Il ministro Zangrillo - Adnkronos
06 settembre 2026 | 10.13
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

"Rimango della mia idea e aspetto che Vannacci ci dica qualcosa sulla sua visione dell'Italia e dello sviluppo del Paese. Finora mi pare che abbia fatto tanta propaganda ma che non ci siano molte idee". Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervistato da Adnkronos durante il Forum di Cernobbio.

"Mi aspettavo da questa occasione una descrizione, un'idea del programma politico di Futuro nazionale, ma non mi pare sia emerso nulla di rilevante", ha aggiunto Zangrillo, ricordando la ricorrenza del 3 settembre: "Abbiamo celebrato i 44 anni dalla morte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Io rimango dell'idea che quelli sono i generali che mi piacciono". Sul dibattito con Mario Monti "il professore ha richiamato Vannacci sulla necessità di avere una posizione chiara sulla storia di questo Paese e la sua posizione la condivido pienamente”.

"Renzi dovrebbe preoccuparsi di capire la relazione che c'è tra Vannacci e il centrosinistra, perché in questo momento Vannacci sta facendo il gioco del centrosinistra", ha poi detto replicando alle affermazioni di Matteo Renzi, secondo il quale il leader del partito di estrema destra Futuro nazionale rappresenterebbe un modo per il centrodestra di perdere la faccia o perdere le elezioni. Per Zangrillo, al contrario, Vannacci "mi sembra un alleato del centrosinistra e non del centrodestra".

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Futuro nazionale Programma politico Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
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