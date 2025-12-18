Incontro ieri a Milano tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani. La presidente di Fininvest ha ricevuto il segretario nazionale di Forza Italia, ieri nel capoluogo lombardo per la Conferenza degli ambasciatori e ambasciatrici d’Italia, nella sua casa di Corso Venezia intorno alle 16.30.

L’incontro, durato meno di un'ora, è stato l’occasione per lo scambio di auguri di Natale e per fare il punto della situazione politica. Il faccia a faccia fa seguito a a quello avvenuto a pranzo lunedì 24 novembre, sempre a Milano, a poche ore dalla chiusura dei seggi per le regionali in Veneto, Campania e Puglia. (di Vittorio Amato)