C'è anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, tra la folla di Bari accorsa per la kermesse di Fratelli d'Italia dedicata al record di longevità del governo Meloni. Pascale si concede a foto e selfie con i militanti, mentre sul palco si celebra il sorpasso del Berlusconi II e il primato di stabilità dell'esecutivo.

"Nel solco del padre fondatore del centrodestra che è stato l’unico a riuscire a dare stabilità al governo italiano. Oggi quel modello prosegue con Giorgia Meloni. Oggi Silvio Berlusconi sarebbe qui e sarebbe orgoglioso di vedere tutto ciò", dichiara Pascale all'Adnkronos.