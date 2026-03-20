Gasparri: "Anarchici legati a Cospito? Dem Orlando lo visitò in carcere, si scusi"

"Bisogna capire chi siano davvero questi anarchici morti a Roma mentre probabilmente preparavano degli ordigni. Si dice da informazioni che sono state diffuse che fossero legati a Cospito, l'anarchico che sta in carcere. Ma è lo stesso Cospito che aveva ricevuto visite di parlamentari del Pd in carcere. Tra visitatori di Cospito c'è stato l'esponente del Pd Orlando, già ministro della giustizia con il capo di gabinetto Melillo. Perché Orlando ha visitato in carcere Cospito?". Sono le parole di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.
"È lo stesso Cospito a cui sono legate queste persone? Credo che questa vicenda sia molto grave ed inquietante e dimostra gli errori della sinistra, che con visite in carcere inopportune compie scelte molto, ma molto gravi. Orlando e gli altri si sono recati da Cospito devono scusarsi davanti a tutti gli italiani. È una vergogna che siano andati parlare con questo personaggio", aggiunge.