Gasparri: "Anarchici legati a Cospito? Dem Orlando lo visitò in carcere, si scusi"

"Bisogna capire chi siano davvero questi anarchici morti a Roma mentre probabilmente preparavano degli ordigni. Si dice da informazioni che sono state diffuse che fossero legati a Cospito, l'anarchico che sta in carcere. Ma è lo stesso Cospito che aveva ricevuto visite di parlamentari del Pd in carcere. Tra visitatori di Cospito c'è stato l'esponente del Pd Orlando, già ministro della giustizia con il capo di gabinetto Melillo. Perché Orlando ha visitato in carcere Cospito?". Sono le parole di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.