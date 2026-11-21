Un gazebo di Fn in cui erano presenti, tra gli altri, Emanuele Pozzolo e Gianni Alemanno, è stato contestato da alcuni esponenti di Potere al Popolo oggi, sabato 21 novembre, alla periferia nord di Torino. A darne notizia è lo stesso Alemanno in una nota in cui spiega: "Un mare di gente ci è venuta a salutare e a prendere il nostro materiale propagandistico. Purtroppo un gruppo di estremisti di sinistra di 'Potere al popolo' ha organizzato una contro-manifestazione per cercare di impedirci di parlare con la gente. Il fatto grave è che a un gruppo di estremisti è stato permesso di avvicinarsi fino al nostro banchetto, provocando e insultando". "Mentre cercavo di calmare gli animi, una manifestante mi ha anche messo le mani addosso, spintonandomi alle spalle" conclude l'ex sindaco della Capitale.