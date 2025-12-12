circle x black
Meloni con Abu Mazen ad Atreju: "Questione mediorientale al centro del nostro lavoro"

Dal palco della kermesse di Fratelli d'Italia presenta il presidente dell'Autorità nazionale palestinese che dice: "Tra nostri due popoli profonda amicizia e cooperazione"

Abu Mazen con Giorgia Meloni (Afp)
12 dicembre 2025 | 17.12
Redazione Adnkronos
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Atreju presenta oggi, venerdì 12 dicembre, il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen. "E' una partecipazione a cui tengo particolarmente, perché la questione di cui ci occupiamo ora è stata, ovviamente, una di quelle su cui abbiamo lavorato di più negli ultimi anni, soprattutto come governo italiano: la questione mediorientale". "La presenza di questo leader, stasera, fa anche giustizia di tante falsità che abbiamo ascoltato sul governo italiano negli ultimi due anni" aggiunge.

Abbas: "Pronto a lavorare con Meloni per pace giusta e sicurezza nella regione"

''Apprezzo molto questa opportunità che va a confermare le profondità relazioni di amicizia e di cooperazione che legano i nostri due Paesi e due popoli" ha dichiarato il presidente dell'Anp nel suo intervento ad Atreju. "Vorrei esprimere il mio grande gradimento per il vostro sostegno al processo di pace tra israeliani e palestinesi'' aggiunge. ''Rinnovo il mio ringraziamento a Meloni, alla leadership di Forza Italia per il generoso invito e confermo la mia piena disponibilità e quella dello stato palestinese a lavorare con il governo italiano e con tutte le forze politiche italiane per una pace giusta e per rafforzare la sicurezza nella regione''. ''Viva l'amicizia Italo-palestinese'' e ''Buon Natale e felice anno nuovo a tutti'' conclude.

