Via i militari Usa dalle basi italiane? La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l’annuncio di Trump su un ipotetico ritiro dei soldati americani dall'Europa, compreso il nostro Paese. "Non so dire che cosa accadrà" ha detto.

"Scelta che non dipende da me e non condividerei"

Dopodiché, aggiunge la premier, prendendo le distanze da un eventuale ritiro dei militari Usa dall'Italia, "chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei".

"Come ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dall’Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista.

"L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni Nato"

Meloni ha, poi, rivendicato il ruolo dell'Italia nell'Alleanza Atlantica. "Una cosa ci tengo a dirla: l’Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto. Lo abbiamo fatto particolarmente in ambito Nato, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti: lo abbiamo fatto in Afghanistan, lo abbiamo fatto in Iraq. Quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di Patto Atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo".

Venerdì 8 maggio l'incontro con Rubio

Meloni incontrerà venerdì 8 maggio a Palazzo Chigi il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Marco Rubio alle 11.30.