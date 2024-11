"Se abbiamo trovato l’accordo per un cessate il fuoco in Libano possiamo farlo pure sul canone Rai…". E' quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla X edizione dei Med Dialogues, rispondendo con una battuta ai cronisti dopo il no di Forza Italia all’emendamento della Lega sul taglio del canone Rai. Quelle sul canone Rai "sono schermaglie, non ci vedo nulla di particolarmente serio...".

Bocciato l'emendamento della Lega

Questa mattina la maggioranza è stata battuta in Commissione bilancio al Senato sul dl fisco. L'emendamento Bergesio (Lega) che prevedeva la riduzione del canone da 90 a 70 euro è stato respinto con 12 voti contro 10: Forza Italia ha infatti votato insieme alle opposizioni.

“Non c'è nessun problema, non c'è per quanto mi riguarda nessuno inciampo”, ha affermato dal canto suo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando l’amarezza espressa da Palazzo Chigi che in una nota aveva scritto: "L'inciampo della maggioranza sul tema del taglio del canone Rai non giova a nessuno".

"Lo abbiamo sempre detto fin dall'inizio - rivendica il vicepremier a margine dei lavori del Med Dialogue - che eravamo contrari a questo emendamento e siamo stati coerenti con quello che abbiamo detto. Il problema è essere coerenti sempre".

Opposizioni

"La maggioranza è in frantumi e le divisioni sono evidenti. Sono allo sbando, troppo impegnati a litigare tra loro, a competere anziché governare il Paese. E intanto non si occupano della salute e dei salari, dei problemi concreti degli italiani", ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Divisi in Europa, sulla politica estera e oggi anche in Parlamento, con la maggioranza che non ha i numeri in Commissione e va sotto: l'unità professata da Meloni è un altro film di fantascienza girato a Chigi", ha scritto su X il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. "La premier - insiste l'ex presidente del Consiglio - chiarisca se esiste ancora la maggioranza. I cittadini non hanno tempo da perdere: mentre loro litigano c'è un Paese che soffre in attesa di un provvedimento contro il carovita, di una visita in ospedale, di un treno che non passa".