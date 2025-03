Meloni: "Ventotene? Non ho insultato nessuno". Sostegno a Ucraina e a sforzo Usa per pace

"Ventotene? Non ho insultato nessuno". E' quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, giovedì 20 marzo, parlando ai cronisti a margine del Consiglio Ue di Bruxelles a proposito delle polemiche di ieri alla Camera e oggi al Senato dell'opposizione per la lettura del testo del Manifesto in aula a Montecitorio.

Ucraina

Nelle conclusioni del Consiglio Ue "viene mantenuto il sostegno all'Ucraina, si sostengono anche gli sforzi americani" come richiesto dall'Italia "per una pace giusta e duratura" e "si fa riferimento anche alla ricostruzione", spiega la premier Giorgia Meloni a margine del summit europeo.

Lista europea Paesi sicuri

Nelle conclusioni del Consiglio Ue, aggiunge Meloni, "si fa riferimento all'ultima lettera inviata dalla presidente von der Leyen" che "fa riferimento al nuovo regolamento rimpatri: è un documento che sosteniamo con forza, che prevede tra le altre cose anche hub nei Paesi terzi per processare le richieste di asilo", sulla scia del lavoro avviato dall'Italia con il protocollo Italia-Albania.

"C'è la richiesta dell'anticipo della soluzione sul concetto di Paese sicuro e c'è anche l'impegno ad anticipare una lista europea dei Paesi sicuri, che risolverebbe molte delle questioni che abbiamo discusso in queste settimane" sottolinea la presidente del Consiglio.

Casa Bianca

Se andrò alla Casa Bianca? "Sì, andrò a Washington ma non so ancora quando", risponde Giorgia Meloni ai cronisti oggi, giovedì 20 marzo, a margine del Consiglio Ue di Bruxelles.

Competitività

Sulla competitività, tema al centro del Consiglio Ue, rileva Meloni, "si procede nella giusta direzione". "Ci sono alcune buone notizie: la semplificazione finalmente va verso una sua agenda ad hoc con obiettivi ambiziosi. La richiesta italiana è di arrivare a un taglio degli oneri amministrativi e burocratici per tutti almeno del 25% e per le Pmi almeno del 35% con un orizzonte temporale che per noi è il 2025. Su questo c'è un impegno importante delle istituzioni Ue".

Un'altra cosa "molto buona" nelle conclusioni di questo Consiglio europeo, spiega Meloni, "è che nella parte sulla competitività si fa riferimento anche alla proposta italiana, legata a Invest-Eu per il piano della difesa". "Noi abbiamo chiesto di aggiungere al lavoro che è stato fatto - che però carica tutto l'impegno per il settore difesa sul bilancio degli Stati nazionali - un'iniziativa che potesse mettere garanzie europee sugli investimenti privati. Questa proposta attualmente è prevista nelle conclusioni del Consiglio. Quindi si va verso un piano più ampio, che prevede anche quello che ha proposto l'Italia", rivendica la presidente del Consiglio.