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AdnTalks, Guerini: "Centrosinistra? Tenere porta aperta a tutti, anche a Calenda" - Video

29 luglio 2026 | 10.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il perimetro della coalizione di centrosinistra deve essere molto largo per dare il quadro di un'alleanza equilibrata. Un perimetro che nasce dall'unità delle forze che si sono opposte al governo di centrodestra: da Avs passando per il M5s e il Pd e contiene anche il centro con Italia Viva e le altre forze che hanno manifestato la volontà di essere in questa partita. Io credo che vada tenuta aperta la porta a tutti, anche a Calenda". Così all'AdnKronos Lorenzo Guerini, presidente del Copasir e deputato del Partito democratico, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di AdnTalks.

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