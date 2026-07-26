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La Russa: "Meloni presidente della Repubblica? Lo diventerà, magari non stavolta..."

Il presidente del Senato: "Se un giorno diventasse presidente della Repubblica sarebbe un grande bene per l'Italia. Non credo voglia farlo adesso"

Ignazio La Russa - (Fotogramma)
Ignazio La Russa - (Fotogramma)
26 luglio 2026 | 19.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giorgia Meloni presidente della Repubblica? "Secondo me lo diventerà presidente della Repubblica, magari la prossima volta e non questa". Ignazio La Russa, presidente del Senato, vede un futuro al Quirinale per l'attuale presidente del Consiglio. "Quando, non lo so. Ma se un giorno Meloni diventasse presidente della Repubblica sarebbe un grande bene per l'Italia. Non credo voglia farlo adesso ma non c'è nessuna ragione che possa suonare come allarme", dice La Russa all'Estate del principe a Viareggio. Secondo il presidente del Senato, "anche una fetta del centrosinistra" ne sarebbe felice. L'esponente di Fratelli d'Italia non si considera un candidato alla successione di Sergio Mattarella. La presidenza della Repubblica "non è una cosa che io potrei reggere", è un ruolo, "mi perdoni il presidente della Repubblica, un po' ingessato, un po' chiuso".

Capitolo legge elettorale: "Immaginare che arriva una norma" come la legge elettorale "e nessuno presenta gli emendamenti non è mai capitato. Quello che capita di frequente è che poi alla fine il primo testo licenziato viene riconfermato, ma in questo caso il primo testo confermato è passato per un voto con gravi disattenzioni della maggioranza", dice La Russa facendo riferimento alla bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. "Alcuni ministri addirittura non hanno votato, presiedeva uno di centrodestra, non presiedeva uno di sinistra, non presiedeva il presidente della Camera" facendo in modo che "il vicepresidente di centrodestra votasse". "Io sono convinto che se ripresenteranno" l'emendamento sulle preferenze "è possibile che questa volta senza voto segreto, il che costringe tutti a metterci la faccia, si vede chi è favorevole e chi è contrario veramente. Bocciare una legge non è come bocciare un emendamento", conclude La Russa.

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meloni quirinale la russa quirinale
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