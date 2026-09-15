circle x black
Cerca nel sito
 

Legge elettorale, preferenze e firme: le novità introdotte al Senato

Il provvedimento ora torna alla Camera il 28 settembre

Seggio elettorale - (Fotogramma/Ipa)
Seggio elettorale - (Fotogramma/Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 13.39
Giuseppe Greco
LETTURA: 2 minuti

La legge elettorale torna alla Camera, dove è calendarizzata in aula il 28 settembre, dove verrà esaminata nelle parti modificate al Senato con il voto di stamattina in Aula. A Palazzo Madama sono stati introdotti infatti alcuni cambiamenti, quelli che rendono necessario il nuovo passaggio a Montecitorio prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Le novità

La novità più corposa è certo quella legata alle preferenze, anche perché è l'argomento che più aveva suscitato polemiche politiche già alla Camera, dove il governo era 'andato sotto'. Con le correzioni del Senato le liste non sono più bloccate, ma composte da un capolista bloccato e da un elenco di sei candidati tra i quali gli elettori potranno scegliere fino a tre preferenze. Non c'è alternanza di genere per i capilista ma tutti i candidati, compreso il capolista, rispondono a una alternanza di genere. Un sistema che, però, non offre certezze sulle quote, visto che l'elezione avviene in ordine di preferenze. Nel complesso, comunque, ogni lista non può avere uno dei due generi presente oltre il 60%.

Molte polemiche ha suscitato l'altra novità introdotta al Senato, quella sulla raccolta delle firme. E' infatti sparita la norma anti cespugli votata alla Camera e adesso per l'assegnazione del premio di maggioranza vengono conteggiati anche i voti delle liste sotto soglia, anche quelle con lo zero virgola. La stessa norma ha però elevato la soglia delle firme necessarie per presentare una lista, almeno 6mila firme in ogni collegio, circa 450mila totali. Previste, però, esenzioni per i partiti che hanno un gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento dal 31 dicembre 2025 (Azione, Avs e Noi Moderati). Per chi ha invece un gruppo o una componente in almeno una delle Camere al momento della convocazione dei comizi (Più Europa e Fn), resta l'obbligo di raccogliere almeno 1.500 firme per collegio. Piccola novità anche per il voto ai fuori sede, estesa dal Senato anche ai caregiver familiari e ai genitori o familiari conviventi di un minore che sia in cura lontano dalla sua residenza.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
legge elettorale legge elettorale senato legge elettorale cosa prevede legge elettorale preferenze legge elettorale raccolta firme legge elettorale liste riforma elettorale
Vedi anche
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza