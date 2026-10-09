Legge elettorale, sui social vince il tema della stabilità

Ricerca Socialcom rivela, utenti divisi e sei su dieci sperano in governi più stabili

Socialcom, in collaborazione con la piattaforma Social Data, ha raccolto e analizzato i dati sul tema della legge elettorale. Luca Ferlaino, Presidente di Socialcom, ha presentato stamattina la ricerca ad Agorà Rai, in diretta.

Negli ultimi due mesi il dibattito online sulla legge elettorale ha generato 315 mila conversazioni e 7,2 milioni di interazioni. Un confronto che è stato al centro di una ricerca di Socialcom che, in collaborazione con la piattaforma Social Data, ha raccolto e analizzato i dati sul tema della legge elettorale. La ricerca - presentata stamattina ad Agorà da Luca Ferlaino, Presidente di Socialcom - ha rivelato fra l'altro come ogni post genera 24 like, condivisioni e commenti. Nell’ultimo mese poi si è registrato un +120% di conversazioni e +89% di interazioni rispetto al mese precedente.

L'analisi mostra utenti divisi tra emozioni di curiosità e interesse (uno su tre), approvazione (uno su tre), critica (uno su cinque) e disillusione verso la politica.

Fra i temi associati ai post sulla legge elettorale, spicca la stabilità (61%), vista come una possibile conseguenza dello Stabilicum, seguita da preferenze (47%), capilista (14%), premio di maggioranza (13%) e voto per fuorisede e caregiver (5%). La centralità del dibattito è confermata dal fatto che sebbene se ne parli il 30% in meno della Nazionale italiana di calcio, la legge ha attratto il 14% in più di Garlasco, il 28% dell’Iran e il 57% in più rispetto al maltempo

I picchi di interesse peralto corrispondono alle dichiarazioni dei membri del Governo e alle discussioni alla Camera. Infine, la classifica dei politici maggiormente associati al tema vede al primo posto la Premier Meloni con 1 milione di interazioni; segue Vannacci con 270 mila interazioni, Salvini con 160 mila, Conte 151 mila e Schlein 139 mila interazioni.

"La stabilità emerge come un’esigenza trasversale, capace di superare le tradizionali divisioni” spiega Luca Ferlaino. “Il dato più significativo è proprio questo: gli italiani non discutono soltanto di regole elettorali, ma esprimono una domanda di continuità e governabilità”. La ricerca completa è disponibile sul sito https://socialcomitalia.com/magazine/focus/legge-elettorale-sui-social-vince-il-tema-della-stabilita/