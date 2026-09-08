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Futuro Nazionale espelle Luca Sforzini: "Anticorpi per chi prova a distruggere partito dall’interno"

Il partito guidato da Roberto Vannacci ha deliberato l’espulsione dopo le sue dichiarazioni sulla stampa e sui social dove avrebbe rivolto “attacchi ad altri iscritti” e fornito “descrizioni del movimento del tutto infondate”

Roberto Vannacci e Luca Sforzini
Roberto Vannacci e Luca Sforzini
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08 settembre 2026 | 11.02
Redazione Adnkronos
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La Direzione Disciplinare Nazionale di Futuro Nazionale ha deliberato l’espulsione di Luca Sforzini. La decisione, secondo quanto si apprende da fonti interne al partito, arriva dopo una serie di interventi di Sforzini sulla stampa e sui social network che, secondo la formazione politica, avrebbero alimentato attacchi nei confronti di altri iscritti e diffuso ricostruzioni ritenute infondate sul movimento.

"La Direzione Disciplinare Nazionale di FN ha deliberato l’espulsione dell’iscritto Luca Sforzini, a seguito delle sue ripetute sortite sulla stampa e sui social network foriere di attacchi ad altri iscritti del partito e di descrizioni del movimento del tutto infondate", riferiscono le fonti interne di Futuro Nazionale.

Nel motivare la decisione, dal partito viene utilizzato un linguaggio particolarmente duro nei confronti di chi, secondo la ricostruzione fornita, tentasse di utilizzare Futuro Nazionale per obiettivi personali.

"Se qualcuno pensa di utilizzare Futuro Nazionale per le proprie ambizioni personali volte a saziare appetiti antichi che si prestano alle mire di chi vuole avvelenare e soffocare il partito dall’interno deve sapere – si spiega – che qui ci sono degli anticorpi talmente forti da bloccare qualsiasi tentativo di sabotaggio".

Alla deliberazione hanno preso parte il presidente Roberto Vannacci, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il responsabile organizzativo Edoardo Ziello e la responsabile del tesseramento Annamaria Frigo.

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FN Futuro Nazionale Luca Sforzini Luca Sforzini espulso Luca Sforzini futuro nazionale Luca Sforzini vannacci
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