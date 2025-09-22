Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, si dà alla satira, politica certamente. "Domenica e lunedì si vota nelle Marche, ovviamente per Forza Italia e per Acquaroli presidente. Noi 'affidiamo' un consiglio al candidato della sinistra, che questo casco lo conosce molto bene", scrive a corredo di un video in cui si mostra davanti al maxi casco, alto sei metri, largo quattro per 400 chili totali, che è stato realizzato per Pesaro in onore di Valentino Rossi ed è costato l'avviso di garanzia per il candidato del centrosinistra nelle Marche, Matteo Ricci.

"Abbiamo evitato ogni polemica su argomenti sensibili - dice nel video - ma la satira non è vietata. Ho proprio l'impressione che all'indomani del risultato il nostro avversario dovrà venire a Pesaro davanti a questa statua del casco e dire: 'Mi sa che questa volta casco male'".