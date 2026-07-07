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AdnTalks, Calderone: "Patente a crediti non solo per edilizia" - Video

07 luglio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per noi è importante che la patente a crediti, che nasce per l'edilizia e parte da un settore importante e complesso come quello delle costruzioni, poi possa diventare un patrimonio di tutto il mondo produttivo: già nel dl sicurezza del 2025 abbiamo individuato e tracciato la strada per altri settori, che però ovviamente richiede tutta una serie di valutazioni. Ora più di 500mila aziende sono nel circuito della patente". Lo ha detto all'Adnkronos la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervistata ad 'AdnTalks' dal direttore Davide Desario.

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