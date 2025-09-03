circle x black
Cerca nel sito
 

Marrone (Iai): "Le infrastrutture 'dual use' in 5% Pil italiano per Nato"

L'esperto: "Priorità a strutture che servano a spostare truppe ed equipaggiamenti militari verso il fianco est per deterrenza e difesa dalla Russia"

Alessandro Marrone (Iai), foto dal profilo X
Alessandro Marrone (Iai), foto dal profilo X
03 settembre 2025 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il 5% del Pil è quanto richiesto dalla Nato ai paesi membri per la Difesa, in particolare quelli europei che faticano ad adeguarsi, di cui il “3,5% da destinare alle forze armate e 1,5% per infrastrutture critiche e resilienza, dunque anche porti e aeroporti”, spiega all'Adnkronos Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa, sicurezza e spazio dell’Istituto affari internazionali. È il “dual use” citato dall’ambasciatore Usa alla Nato Matthew Whitaker, durante il Forum strategico di Bled in Slovenia, in cui si è detto contrario a forme di “contabilità creativa” da parte degli alleati: no “ponti che non hanno alcun valore militare strategico” o “le scuole che in un mondo immaginario potrebbero essere usate per qualche scopo militare”. In questo 1,5%, accusano le opposizioni, il governo italiano avrebbe voluto far rientrare i costi per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina che, assicura il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota, “non è in discussione e non prevede fondi destinati alla difesa”.

Sotto la voce di infrastrutture dual use, “ricadono quelle che servono per spostare truppe ed equipaggiamenti militari verso il fianco est per deterrenza e difesa dalla Russia, questa è la priorità della Nato ed è quello che hanno concordato i capi di stato e di governo”, prosegue Marrone. “Per l'Italia questo vuol dire i porti sull'Adriatico, da cui partirebbero le navi per fornire truppe e materiali in particolare verso l'Europa sud-orientale, e gli aeroporti vicino a basi militari italiane, per esempio la Nato Rapid Deployable Corps a Solbiate Olona in Lombardia. La forza di reazione rapida dell’alleanza atlantica dovrebbe essere portata per via aerea verso il fronte est, dunque Paesi baltici, Polonia, Scandinavia. Infine, infrastrutture ferroviarie e stradali che dal nord Italia vanno verso est e nordest. Questo è ciò che ha senso per la logistica militare in Europa in chiave di deterrenza e difesa nei confronti della Russia”.

Riguardo al ponte sullo stretto di Messina, “le basi principali in Sicilia sono dell'Aeronautica a Trapani-Birgi o sono installazioni di sorveglianza come la Ground Surveillance Nato a Sigonella, non ne hanno bisogno. Sarebbe una forzatura. Ci sono i piani regionali per la logistica, per assicurare la deterrenza e difesa del fianco est, che specificano come i rinforzi da tutti i paesi Nato, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Canada, Norvegia, devono affluire rapidamente verso i paesi che confinano con Russia o Bielorussia per assicurare deterrenza e difesa. È questa la chiave con cui si valuta in termini strategici, politico-militari, la rilevanza di un'infrastruttura per deterrenza e difesa collettiva”.

Capitolo che rientra a pieno titolo nella soglia di spesa indicata dalla Nato è quello della cybersicurezza, visto l'aumento degli attacchi hacker a ministeri, sistema sanitario e istituzioni in Italia. “La Russia è sospettata di aver compiuto diversi attacchi cibernetici. Un attacco può provocare danni gravi sia alle infrastrutture militari sia a quelle critiche civili, energia, trasporti, a danno della capacità del paese di difendere la propria popolazione e la propria economia. Gli investimenti in questo senso possono rientrare nel 5%”, conclude Marrone. “Fondi che sono già spesi dalla agenzia nazionale per la cybersicurezza, dai servizi di intelligence, dalle forze armate o dalle istituzioni dello stato ai fini della cybersecurity possono essere rendicontati in quel 1,5%".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ponte Messina Nato Difesa Cybersicurezza Russia Dual use
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza