Mattarella ha promulgato il ddl approvato lo scorso 16 ottobre in Senato sulla pratica dell'utero in affitto, punibile anche per chi ne fa ricorso all'estero

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla maternità surrogata. Si tratta del ddl, approvato lo scorso 16 ottobre in Senato, che istituisce il 'reato universale' per la pratica dell'utero in affitto, punibile anche per chi ne fa ricorso all'estero. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lunedì. Mattarella l'ha promulgata il 4 novembre prima di partire per la Cina.

Cosa dice la legge

Il ddl n. 824 sulla gestazione per altri vieta agli italiani di praticare la maternità surrogata non solo nel nostro Paese, dove è già illegale, ma anche all'estero nei Paesi dove invece la pratica è possibile. "Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio", ha scritto su X la premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione in Senato.