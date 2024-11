Il faccia a faccia tra la premier e il presidente della Repubblica "non c'entra assolutamente nulla con le fibrillazioni di ieri in Parlamento", spiegano fonti di Palazzo Chigi

A quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni ieri è stata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è trattato di un incontro, sottolineano autorevoli fonti, "cordiale e collaborativo", come confermano dal Colle. Il pranzo di ieri, durato circa un'ora, era "programmato da almeno una settimana" e "non a sorpresa" come riportavano affermazioni pubblicate sui media, sottolineano fonti di Palazzo Chigi.

"Sono pranzi che hanno fatto molto spesso da quando Meloni è arrivata a Palazzo Chigi e che sono quasi 'automatici' quando ci sono missioni all'estero di rilievo, in questo caso la visita di Stato in Cina del Presidente della Repubblica, il G20 e la missione in Argentina per Meloni", assicurano le fonti, precisando che "Mattarella quando tornò dalla Cina aveva sentito la presidente del Consiglio e organizzato per ieri questo pranzo. Non c'entrano assolutamente nulla le fibrillazioni che ci sono state ieri in Parlamento. Le altre volte non era mai uscito, la notizia questa volta è trapelata".

Tra i temi affrontati da Mattarella e dalla premier, "i viaggi internazionali, è stato fatto un excursus sull'Europa dopo l'ok alla Commissione Ue con la nomina di Raffaele Fitto come vice presidente esecutivo e, naturalmente, la manovra".

Il 'Corriere della Sera' aveva definito l'incontro "riservato e segreto". "Non è certo la prima volta, ma in questa fase turbolenta per il governo, con Forza Italia che ha votato assieme alle opposizioni, il faccia a faccia sul colle più alto è destinato a fare notizia e sollevare interrogativi sulla tenuta della coalizione di centrodestra", scriveva il quotidiano milanese. Affermazione poi smentita dalle fonti di Palazzo Chigi