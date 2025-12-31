circle x black
Cerca nel sito
 

Mattarella: 'sempre più forte desiderio di pace, ripugnante chi la nega sentendosi più forte'

31 dicembre 2025 | 20.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pace desiderio
Vedi anche
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza