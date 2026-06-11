"Non siete la vera destra, siete funzionali alla sinistra...". Giorgia Meloni attacca per la prima volta apertis verbis Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e lo fa in occasione della replica alla Camera sulle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il 'pretesto' dell'intemerata sono le parole del deputato di Fn, Emanuele Pozzolo, pronunciate poco prima.

''Collega Pozzolo'', esordisce la premier per poi lanciare l'affondo: ''Mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale, perchè quello stiamo facendo noi a tutela dell'interesse nazionale è quello che c'è scritto nel nostro programma per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento''.

''Ciò nonostante - avverte - per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme alla collega Schlein, al collega Conte, al collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia al governo - sottolinea Meloni alzando il tono della voce - significa mandare a casa quel governo, io penso che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale. E quindi, di grazia, non mi si parli di vera destra, perchè la vera destra non è mai funzionale alla sinistra".

Fn non ci sta e la depuata Laura Ravetto, di recente passata con Vannacci, controreplica a Meloni in sede di discussione generale: ''Noi non votiamo la fiducia al governo, non per fare un favore alla sinistra, ma perchè questo governo ha tradito la fiducia degli elettori ed è chi tradisce il programma del centrodestra con cui è stato votato che fa un favore alla sinistra".

La (non) risposta di Vannacci

Le accuse alla Camera della premier Meloni a Futuro nazionale? "Nessuna replica", mette le mani avanti Roberto Vannacci interpellato dall'AdnKronos, dopo l'intervento in Aula della presidente del Consiglio.

"Meloni - spiega l'ex capo della Folgore - si è rivolta alla 'sporca dozzina' e mi risulta che la stessa abbia replicato". "Quando Meloni vorrà una mia replica saprà a chi rivolgersi, senza bisogno di passare da interposte persone", conclude il fondatore di Futuro Nazionale.