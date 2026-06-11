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Meloni attacca Vannacci: "Futuro Nazionale vera destra? Siete funzionali alla sinistra"

Il primo attacco apertis verbis durante le comunicazioni alla Camera per il Consiglio europeo. Dal generale nessuna replica: "Quando vorrà una mia risposta saprà a chi rivolgersi"

Meloni e Vannacci - Fotogramma /Ipa
Meloni e Vannacci - Fotogramma /Ipa
11 giugno 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Non siete la vera destra, siete funzionali alla sinistra...". Giorgia Meloni attacca per la prima volta apertis verbis Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e lo fa in occasione della replica alla Camera sulle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il 'pretesto' dell'intemerata sono le parole del deputato di Fn, Emanuele Pozzolo, pronunciate poco prima.

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''Collega Pozzolo'', esordisce la premier per poi lanciare l'affondo: ''Mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale, perchè quello stiamo facendo noi a tutela dell'interesse nazionale è quello che c'è scritto nel nostro programma per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento''.

''Ciò nonostante - avverte - per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme alla collega Schlein, al collega Conte, al collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia al governo - sottolinea Meloni alzando il tono della voce - significa mandare a casa quel governo, io penso che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale. E quindi, di grazia, non mi si parli di vera destra, perchè la vera destra non è mai funzionale alla sinistra".

Fn non ci sta e la depuata Laura Ravetto, di recente passata con Vannacci, controreplica a Meloni in sede di discussione generale: ''Noi non votiamo la fiducia al governo, non per fare un favore alla sinistra, ma perchè questo governo ha tradito la fiducia degli elettori ed è chi tradisce il programma del centrodestra con cui è stato votato che fa un favore alla sinistra".

La (non) risposta di Vannacci

Le accuse alla Camera della premier Meloni a Futuro nazionale? "Nessuna replica", mette le mani avanti Roberto Vannacci interpellato dall'AdnKronos, dopo l'intervento in Aula della presidente del Consiglio.

"Meloni - spiega l'ex capo della Folgore - si è rivolta alla 'sporca dozzina' e mi risulta che la stessa abbia replicato". "Quando Meloni vorrà una mia replica saprà a chi rivolgersi, senza bisogno di passare da interposte persone", conclude il fondatore di Futuro Nazionale.

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Giorgia Meloni Futuro Nazionale Roberto Vannacci Emanuele Pozzolo Francesco Silvestri
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