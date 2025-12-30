circle x black
Meritocrazia Italia, il 2025 anno intenso si guarda al 2026 con determinazione

Bilanci e prospettive future al centro della diretta social di fine anno di Meritocrazia Italia

30 dicembre 2025 | 10.23
Bilanci e prospettive future al centro della diretta social di fine anno di Meritocrazia Italia, appuntamento ormai consolidato di confronto e trasparenza, nel corso del quale il presidente e il Consiglio di Presidenza hanno ripercorso le principali iniziative del 2025 e delineato le linee guida strategiche in vista del 2026. L’incontro ha rappresentato un momento di rendicontazione dell’attività politica e culturale dell’associazione, ma anche un’occasione di dialogo aperto con iscritti e cittadini, nel segno della partecipazione e della trasparenza, principi che Meritocrazia Italia rivendica come elementi centrali del proprio impegno pubblico.

Nel corso della diretta è stato tracciato il bilancio di un anno definito “intenso”, segnato da una presenza costante nel dibattito pubblico e da un lavoro articolato sui principali dossier che attraversano il Paese: dalla giustizia al lavoro, dal fisco alla scuola, dalla sanità all’immigrazione, fino ai temi dell’innovazione tecnologica, della tutela dei diritti e delle riforme istituzionali. Il Presidente nazionale Walter Mauriello ha sottolineato come Meritocrazia Italia continui a caratterizzarsi per la qualità delle proposte, fondate su studio, competenza e visione sistemica, e per la capacità di coniugare rigore tecnico e attenzione alla dimensione umana e sociale delle scelte politiche. Particolare rilievo è stato dato al ruolo dei dipartimenti tematici e dei coordinamenti territoriali, indicati come elementi chiave di un’azione capillare e radicata nei territori, attenta alle esigenze delle comunità locali. Un modello organizzativo che, secondo i vertici dell’associazione, si conferma dinamico e inclusivo, in grado di valorizzare competenze ed energie diverse. Nel bilancio dell’anno è stata ribadita la centralità della cultura come strumento di orientamento dell’azione politica. In un contesto segnato da polarizzazioni e disaffezione, Meritocrazia Italia rivendica la necessità di una politica intesa come responsabilità, pensiero di lungo periodo e servizio.

Lo sguardo si è poi spostato sul futuro, con il 2026 indicato come anno decisivo per il rafforzamento del ruolo dell’associazione come laboratorio di idee e punto di riferimento per una politica competente, etica e inclusiva. Tra gli obiettivi strategici delineati figurano il consolidamento della struttura organizzativa e della rete territoriale, il rafforzamento dell’elaborazione programmatica, una presenza più incisiva nel dibattito pubblico e istituzionale, l’investimento nella formazione politica e civica – soprattutto delle nuove generazioni – e l’attenzione ai grandi cambiamenti in atto. Nel suo intervento conclusivo, il presidente ha ribadito l’intenzione di continuare a lavorare come ponte tra società civile e istituzioni, mantenendo autonomia di pensiero e coerenza di valori, e ha ringraziato dirigenti, iscritti e cittadini che contribuiscono quotidianamente al progetto. Un augurio di fine anno che, è stato sottolineato, non vuole essere solo formale, ma accompagnato dalla consapevolezza che il cambiamento richiede impegno, studio e un percorso condiviso. Meritocrazia Italia guarda così al 2026 con determinazione, pronta a proseguire il proprio cammino al servizio del Paese.

