Meritocrazia Italia: "Ai senza limiti uccide il merito, presentiamo una proposta di legge"

Meritocrazia Italia porterà al centro del suo VIII congresso nazionale (il 16 ottobre al teatro Quirino e il 17 ottobre al teatro Rossini, a Roma) la questione "più urgente ma meno considerata dalla politica italiana, ovvero il limite umano all'Ai". È quanto si legge in una nota. "Il caso della sentenza di Palermo, dove in calce sono rimaste le istruzioni dell'Ai, non è un errore, ma è ben altro e rappresenta il tracollo del merito. Se anche un provvedimento giurisdizionale viene delegato a un prompt, cosa resta della competenza, dello studio, della fatica?".

"Da 8 anni, come Meritocrazia ci battiamo per evidenziare come il merito non sia riducibile a un voto, ma rappresenti un percorso di competenze. Non a caso un operaio diventa mastro artigiano dopo 10 anni di cantiere, come ci insegna Massimo Lauro, falegname, che sarà con noi al congresso; così come un avvocato, un medico, un ingegnere hanno bisogno di anni di “trincea”, e di notti insonni per poter affermare le proprie qualità, come verranno a raccontarci Francesco Greco, presidente Cnf, Giuseppe Tango, presidente Anm, Valeria Fazio, Nicola Russo e le tante altre personalità che solcheranno il palco del congresso di Meritocrazia".

Ma oggi l'Ai "sta annullando gli stessi step di partenza della scala del merito, perché sottrae l’approfondimento giurisprudenziale al giovane praticante, il disegno tecnico al giovane professionista, la complessità della sintesi nozionistica al giovane studente, e molto altro ancora. E con quale risultato? Probabilmente che non avremo mai più eccellenze, ma solo una serie di operatori di prompt; persone che non sanno più fare, ma sanno solo chiedere alla macchina di fare e ciò, può rappresentare la fine della qualità italiana, che è sempre stata qualità artigiana e professionale. E se il dato che proviene dagli Usa sul dialogo tra due Ai in un linguaggio incomprensibile all'uomo doveva far dichiarare lo stato di emergenza globale, abbiamo invece assistito ad un silenzio surreale. Ecco perché al congresso lanceremo la Proposta di legge di Meritocrazia Italia sul limite umano", scrivono da Meritocrazia Italia.

La proposta prevede diversi pilastri. Una "riserva umana di competenza: ogni atto professionale, tecnico, giudiziario, medico dovrà certificare con responsabilità deontologica e penale la percentuale di elaborazione umana. Il cittadino deve sapere se a curarlo, difenderlo, progettare la sua casa è un uomo competente o un algoritmo". Previsto un "tetto percentuale e sanzioni: chiediamo a tutti i partiti presenti al congresso - da Giorgia Meloni invitata al Quirino a tutti i rappresentanti di Lega, Fdi, Forza italia, Pd, M5s, Azione, Italia viva, Verdi sinistra che saranno con noi nella I sessione - di prevedere per legge un tetto massimo di attività delegabile all'Ai in ogni impresa e studio. Chi licenzia competenze per sostituirle integralmente con Ai paga sanzioni pesantissime".

Prevista anche una "tutela dell'apprendistato del merito: vietare l'uso dell'Ai come sostitutivo negli esami di Stato, nei concorsi pubblici, nelle scuole". Si chiede anche che "l'Italia guidi il trattato internazionale: come spiegheranno al congresso Luigi Di Maio, Renato Mannheimer, Diego Fusaro, Maurizio Dallocchio della Bocconi e Gennaro Terracciano della Sna, questa non è una sfida tecnologica, ma antropologica. L'Italia si faccia promotrice di un Trattato sull'Ai umanocentrica per fermare Usa e Cina, perché non possiamo rendere l'umanità disumana". Questo, si legge nella nota, "non è un dibattito politico, ma una nuova pandemia, una sorta di “Covid-Ai”, che non colpisce i polmoni ma l'intelligenza. Ne parleremo al Quirino e al Rossini" per il congresso nazionale "per parlare dell’Agenda del merito. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali social e radio".