Meritocrazia Italia, settimo congresso 23-25 ottobre sul 'governo del merito'

Meritocrazia Italia verso il settimo Congresso nazionale. La Direzione nazionale ha infatti appena definito le linee guida dell’evento nel corso di una due giorni, che ha riunito dirigenti e associati, a san Felice Circeo. Al centro del dibattito 'Progetto Italia 3', un documento programmatico articolato, con una serie di proposte in ambiti diversi mirate a consegnare alla collettività un ritrovato equilibrio nei rapporti tra cittadini e Istituzioni. Si tratta di un pacchetto di misure finalizzate a raggiungere un punto di convergenza ed equilibrio tra politiche economiche e tutela dei diritti esistenziali. Ad illustrare il progetto è stato il vice-responsabile nazionale Stefano Ferri evidenziando criticità e soluzioni dei settori della produzione e delle relazioni sociali.

Largo spazio ha avuto il confronto sui temi da affrontare nel prossimo Congresso nazionale, il cui programma è da sempre la sintesi delle diverse sensibilità che animano il Movimento e che è tappa importantissima del percorso di costruzione della società equa e meritocratica alla quale ambiamo. Sono intervenuti, oltre a esponenti della dirigenza di prima fascia, anche professionisti, rappresentanti delle istituzioni e comuni cittadini. Raccolte le idee messe a disposizione da tutti, il presidente nazionale Walter Mauriello ha annunciato il titolo del prossimo Congresso, che sarà dedicato a 'il governo del merito. una sfida differente'.

L’evento si terrà a Roma nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2025 e si articolerà in una prima sessione mattutina dedicata al confronto politico dal titolo 'Una nuova legge elettorale: necessità non più opzione' e seguita da un corner tematico dedicato al tema de 'La Deglobalizzazione nell’era digitale', nonché da una sessione pomeridiana dedicata al confronto socio economico dal titolo 'Contro le guerre: visione politica o strategia economica', con un corner tematico intitolato al tema de 'La Famiglia Disarmata e Disarmante'.

"I giorni che hanno preceduto questa Direzione Nazionale sono stati di grande attesa ed entusiasmo e sempre maggiore partecipazione", racconta il Presidente nazionale Walter Mauriello. "Siamo al nostro settimo Congresso nazionale. Vuol dire che sono passati ben sette anni da quando Meritocrazia ha mosso i primi passi, da quando abbiamo preso coraggio e avviato un movimento di garbata reazione a una società che non è in grado di garantire adeguato benessere e che lascia indietro ancora tanti. Da allora molte cose sono cambiate. Ora siamo tantissimi e i nostri eventi hanno grande attenzione da parte delle Istituzioni. Questo inorgoglisce, ma fa crescere la responsabilità. Il titolo Congressuale scelto è la dimostrazione che il merito può essere una svolta sempre più necessaria per tendere ad una effettiva equità sociale, anche attraverso una spinta partecipativa che deve partire anche da una modifica legge elettorale".